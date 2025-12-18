В Подмосковье расширили льготы для организаторов выставок

В ходе 126-го заседания Мособлдума приняла закон, дополняющий действующие льготы для организаторов выставок в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов объяснил, что речь об организациях, занимающихся выставками, как основным видом деятельности.

Действующие льготы дополняются понижением ставки налога на имущество организаций на 0,3% в 2026 году, на 0,2% в 2027 году и на 0,1% в 2028 году. Это касается недвижимости, чья кадастровая стоимость превышает 300 миллионов рублей.

С 2026 года налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, и кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, установлена в размере 2,5 процентных пункта.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — рассказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.