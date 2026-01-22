В Подмосковье проверяют семенной картофель для ярового сева 2026 года

В Дмитровском районе Московской области специалисты начали проверку семенного картофеля для ярового сева 2026 года. Первая партия подготовлена в хозяйстве ООО «ДГТ», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Дмитровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области приступили к проверке семенного картофеля, предназначенного для реализации на яровой сев 2026 года.

В хозяйстве ООО «ДГТ» подготовлены первые партии репродукционных семян сортов «Кармен» — 150 тонн, «Фламинго» — 20 тонн и «Прайм» — 20 тонн. Проведенные исследования показали, что семена полностью соответствуют требованиям приказа министерства сельского хозяйства и положениям межгосударственного стандарта ГОСТ.

Проверка проводится с использованием цифровых инструментов. Заявки на испытания поданы через федеральную государственную информационную систему «Семеноводство», а протоколы испытаний оформлены в той же системе.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что тщательная проверка семенного материала важна для продовольственной безопасности региона и устойчивого развития картофелеводства. В 2025 году в Подмосковье собрано 375,8 тысячи тонн картофеля, что на 16,2 тысячи тонн больше, чем в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.