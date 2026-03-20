В Подмосковье проверили качество кошачьего корма из Раменского

Лаборатория в Подмосковье исследовала сухой корм для кошек, произведенный на предприятии в Раменском муниципальном округе. Специалисты оценили ключевые показатели питательной ценности и безопасности продукции. Проверки продолжаются на системной основе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области провели анализ сухого корма для кошек, изготовленного на одном из предприятий региона. Исследование подтвердило соответствие продукции заявленным характеристикам и требованиям к качеству.

В ходе лабораторных испытаний эксперты определили основные показатели, влияющие на сбалансированность рациона животных. Содержание кальция составило 0,92%, фосфора — 0,55%, сырого протеина — 24,1%, жира — 10,2%, золы — 4,1%. Эти параметры напрямую связаны со здоровьем и активностью домашних питомцев.

С начала 2026 года лаборатория филиала выполнила около 400 исследований кормов, комбикормов и сырья для их производства. Контроль качества помогает производителям корректировать рецептуры, а потребителям — выбирать безопасную и полноценную продукцию регионального производства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.