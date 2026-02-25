В Подмосковье проверили 39 партий саженцев роз к 8 Марта

В Подмосковье специалисты проверили 39 партий саженцев роз перед Международным женским днем. Эксперты оценили качество посадочного материала в ООО «А Формула» и подтвердили его соответствие ГОСТу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Коломенского районного отдела Россельхозцентра провели выездную проверку в ООО «А Формула». Они отобрали образцы саженцев роз для анализа на соответствие требованиям ГОСТ 27635-88.

Из каждой партии исследовали 5% растений. Эксперты оценили состояние надземной части, подсчитали количество основных побегов, измерили диаметр ствола в месте прививки, а также число и длину основных корней. Дополнительно специалисты проверили внешний вид саженцев — отсутствие повреждений вредителями, болезнями и механических дефектов.

Все растения находились в состоянии покоя, а их качество полностью соответствовало нормативам. Это позволит жителям региона приобрести к празднику розы, прошедшие строгий контроль.

Специалисты также напомнили, как выбрать свежий букет. Бутоны должны быть упругими и не слишком раскрытыми, листья и стебли — без пожелтения и сухости. Место среза не должно быть темным, а стебель — размягченным. Лепестки без пятен и повреждений, легкий приятный аромат и плотные гибкие стебли свидетельствуют о хорошем качестве цветов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.