В Подмосковье прошел форум по внедрению регинвестстандарта в муниципалитетах

На площадке Московского областного филиала РАНХиГС в Красногорске состоялся форум «Региональный инвестиционный стандарт в муниципальных образованиях Московской области». Участниками мероприятия стали порядка 100 представителей инвестиционных блоков муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Образовательную часть мероприятия открыл заместитель председателя Правления, исполнительный директор НО «НААИР» Рафаэль Хусяиншин. Он рассказал о нововведениях в работе инвестиционных уполномоченных: новых элементах муниципального инвестиционного стандарта, будущих изменениях в нормативно-правовом регулировании, касающихся сферы института инвестиционных уполномоченных, а также о каналах продвижения муниципальных образований.

О ключевых аспектах привлечения инвесторов, тонкостях эффективной коммуникации и техниках успешного ведения переговоров рассказал куратор Тренингового центра НО «НААИР», Вице-президент Бизнес-школы РСПП Дмитрий Богданов.

«Агентства развития занимаются крупными проектами, тогда как инвестиционные уполномоченные играют ключевую роль в поддержке малого и среднего бизнеса. Муниципальные инвестиционные уполномоченные находятся «на земле», поэтому лучше всех понимают специфику своего округа и способны вести сопровождение инвестиционных проектов от задумки до непосредственного постинвестиционного сопровождения», — прокомментировал Дмитрий Богданов.

В завершение программы была проведена деловая игра.

«Мы понимаем важность работы муниципальных органов. Такие мероприятия имеют огромно е значение не только потому, что участники получают информацию о тенденциях и изменениях в сфере инвестиционной деятельности, но также благодаря созданию уникальной атмосферы открытого общения и обмена бесценным профессиональным опытом. Это позволяет каждому участнику расширить кругозор, обзавестись полезными связями и совместно находить оптимальные пути решения важных вопросов, усиливая таким образом взаимопонимание и поддержку внутри профессионального сообщества», — отметила директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Оксана Трушникова.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.