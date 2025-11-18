В Подмосковье производство готовых кормов для животных выросло на 3,6%

За 9 месяцев 2025 года предприятия Подмосковья выпустили более 377 тысяч тонн готовых кормов для животных, что на 3,6% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковные производители занимают 1 место в Центральном федеральном округе, обеспечивая 46,2% от общего объема производства кормов для домашних животных в ЦФО и 30,6% от общероссийского выпуска. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: АО «РУСКАН», ООО «Здоровый питомец» и ООО «Рубис». Они не только увеличивают выпуск, но и внедряют современные технологии, расширяя ассортимент качественных продуктов для питомцев.

В ведомстве отмечают устойчивое развитие отрасли производства кормов для домашних животных. Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение потребностей внутреннего рынка, демонстрируя стабильный рост выпуска качественной продукции. Высокие стандарты производства позволяют подмосковным производителям сохранять лидирующие позиции на российском рынке. Объем производства кормов для непродуктивных животных за 2024 год составил 483,3 тысячи тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.