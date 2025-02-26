В Подмосковье продолжается прием заявок от предпринимателей на включение в реестр

В Московской области продолжается прием заявок от предпринимателей на включение в реестр «100% Подмосковье». В этом году в программу были внесены изменения: теперь для участия необходимо, чтобы бренд участника был связан с производством товаров или созданием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. О том, что необходимо учитывать предпринимателям при вступлении в реестр, рассказала пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

С 2025 года участниками региональной программы «100% Подмосковье» могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются производством продукции или созданием объектов интеллектуальной собственности в Московской области.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, результаты интеллектуальной деятельности включают произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, исполнения, фонограммы, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, уникальные технологии или методы работы, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения.

Таким образом, предприниматели, занимающиеся творчеством, инновациями, программированием, селекцией или созданием уникальных товаров, могут присоединиться к программе «100% Подмосковье». Например, компания, разрабатывающая товарные знаки, может быть включена в реестр подмосковных производителей и брендов. Однако предприниматели, предоставляющие только консалтинговые услуги по регистрации товарных знаков, не могут участвовать в программе.

Логотип региональной программы «100% Подмосковье» зарегистрирован в качестве товарного знака. Теперь предприниматели, которые входят в реестр, могут использовать этот знак в качестве дополнительной маркировки.

Узнать подробнее о программе и вступить в реестр можно через инвестиционный портал Московской области. А ознакомиться с подмосковными производителями можно на интерактивной карте. В случае возникновения вопросов обращайтесь по короткому телефону поддержки бизнеса: 0150. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.