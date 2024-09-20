сегодня в 16:56

В Подмосковье предприниматели заключили социальные контракты на 104 млн рублей

Социальный контракт — это мера поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию или открыть собственное дело, последнее является популярным направлением. Так, с начала года в Подмосковье более 300 жителей региона стали предпринимателями, заключив социальные контракты на общую сумму более 104 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Получая эту меру поддержки на открытие своего дела, житель получает до 350 тысяч рублей», — рассказывает министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве отметили, что помимо индивидуального предпринимательства, социальный контракт можно получить по направлению поиска работы. Размеры выплат зависят от цели контракта, и максимальная сумма помощи может достигать 350 тысяч рублей.

Заключить социальный контракт могут жители, доход которых, по независящим от них причинам, ниже прожиточного минимума, установленного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.