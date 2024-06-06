В Подмосковье появится новый комплекс по переработке полимерной упаковки

Подписи под соглашением о его строительстве в рамках Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан.

По словам губернатора, Индия и, в частности, компания «Флекс Филмс Рус» являются давним деловым партнером Московской области. В 2020 году заработало первое производство компании в Ступине, а в прошлом году запустили еще два завода – по производству пленки и лакокрасочных материалов. Теперь инвестор планирует реализовать в Подмосковье проект по переработке полимерной упаковки. Приступить к строительству намерены в конце 2024 года, а запустить производство - уже во второй половине 2025 года.

«Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций – более 4,6 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья для создания новой продукции на отечественном рынке в целом и на предприятиях «Флекс Филмс Рус», - сказал Воробьев.

Новое предприятие будет перерабатывать три вида полимерной упаковки: многослойная гибкая упаковка (ламинат), ПЭТ-бутылка, асептическая упаковка.

«Флекс Филмс Рус» – крупнейший иностранный инвестор Подмосковья в 2022-2023 гг. и крупнейший индийский производственный инвестор в РФ. Компания занимает 50% рынка гибкой упаковки в России. Среди экспортных направлений – Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения и Грузия.

С 2020 года на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» работает производство упаковочной пленки «Флекс Филмс Рус», используемой для продуктов питания, изоляции кабелей и в медицине. Завод является единственным в России производителем БОПЭТ твист-пленок и БОПЭТ пленок с использованием уникальной химической обработки. Ежегодно на нем выпускается около 34 тыс. тонн продукции. А в марте этого года компания открыла еще один завод, выпускающий CPP пленку. Объем производства – 18 тыс. тонн в год.

«Андрей Юрьевич и его команда всегда поддерживают нас в реализации проектов и создают комфортные условия для ведения бизнеса в Московской области. Наши заводы во всем мире работают по принципу безотходного производства. Данный проект будет не только способствовать решению проблем экологии, но и внедрит современные технологии в строительные материалы, обеспечив им долговечность и экологичность. В дальнейшем мы планируем запустить такие заводы по всей России, заменив в значительной степени первичное сырье на переработанный материал», – сказал Джунаид Кхан.