В Подмосковье подвели итоги улучшения транспортной инфраструктуры в 2024 году

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный правительством Российской Федерации, стал важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры страны. Особое значение он приобрел в Московской области, где высокая концентрация жителей и активная транспортная нагрузка диктуют необходимость тщательного подхода к обеспечению безопасности и удобства всех участников движения, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В 2024 году подмосковные дорожники привели в порядок 21 искусственное сооружение, отремонтировали почти 30 тысяч квадратных метров автодорог и обустроили свыше 120 тысяч квадратных метров тротуаров. Протяженность новых линий искусственного освещения составила 35,17 километра. Также были обновлены 80 светофорных объектов, а количество установленных светофоров увеличилось на 194 единицы.

В 2024 году почти 700 километров региональных дорог были отремонтированы или реконструированы. Особое внимание уделялось дорогам, ведущим к социально значимым объектам, таким как школы, больницы и детские сады. Всего при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за период 2019–2024 годов отремонтировано порядка 6 тыс. километров дорог.

В 2024 году в рамках строительства трассы А-104 Москва-Дмитров-Дубна-Рогачевское шоссе был открыт основной участок Северного обхода Лобни, протяженностью 9,2 км, рассчитанный на шесть полос движения.

В 2024 году на базе школ в каждом городском округе было сформировано более 1,5 тыс. отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), объединивших под своим крылом свыше 28 тысяч школьников. За этот год организовано более 62 тысяч различных мероприятий, нацеленных на обучение детей правилам безопасности на дороге с охватом более 1,24 миллиона учащихся.

Проект «Безопасные качественные дороги» получит дальнейшее развитие в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 225 год планируется обустроить не менее 122 тысяч квадратных метров тротуаров; отремонтировать и установить почти 300 светофорных объектов; проложить 35,2 километра линий наружного освещения. На 2025 год намечен ремонт автомобильных дорог общей длиной около 860 километров, а также капитальный ремонт свыше 45,7 километров дорожного полотна.

Будет продолжено строительство таких значимых транспортных артерий, как автомобильная дорога А-104 Москва — Дмитров — Дубна — Рогачевское шоссе, а также трассы Солнцево — Бутово — Видное — Лыткарино — Томилино — Красково— Железнодорожный. Кроме того, начнется возведение автомобильной дороги регионального значения Московской области «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» на участке от городского округа Люберцы до деревни Кошерово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.