В Подмосковье оценили эффективность реализации госпрограмм по итогам 2023 года

Пять государственных программ признаны наиболее эффективными по результатам их реализации в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков рассказал, что ежегодно на основании отчета о реализации государственной программы проводится анализ ее эффективности по итогам года. Методика оценки определяется алгоритм расчета результативности и эффективности государственной программы в процессе реализации и по ее итогам. Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений показателей реализации государственной программы. Эффективность реализации госпрограммы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

По итогам 2023 года наиболее эффективными признаны программы: «Безопасность Подмосковья», «Спорт Подмосковья», «Архитектура и градостроительство Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Сельское хозяйство Подмосковья».

В группу со средним уровнем эффективности вошли программы: «Здравоохранение Подмосковья», «Культура и туризм Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Управление имуществом и финансами Московской области», «Предпринимательство Подмосковья», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Экология и окружающая среда Подмосковья», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Цифровое Подмосковье», «Формирование современной комфортной городской среды».

«В Подмосковье в 2023 году реализовывалось 19 государственных программ. На достижение 314 показателей по всем программам было предусмотрено 1 трлн 362 млрд рублей. Это на 9,5% выше уровня 2022 года. Фактическое финансирование составило 1 трлн 363 млрд рублей или 100% от предусмотренных средств. Это наилучший результат за последние 4 года», — отметил Прянчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.