В Подмосковье назвали самые популярные сферы получателей субсидий по франшизе

Предприниматели Московской области в течение года могут подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе. Максимальная сумма поддержки составляет 1 млн рублей. Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о том, какие сферы бизнеса наиболее часто становятся получателями поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье уже третий год. Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Наиболее часто с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования — 25%, медицины — 23%, затем кафе и рестораны — 18%», — отметила зампред Зиновьева.

Согласно условиям программы, бизнес может компенсировать такие затраты, как приобретение оборудования, арендные платежи и оплата коммунальных услуг. Размер поддержки — до 50% и до 1 млн рублей для подмосковных франшиз. Для франшиз из других субъектов России — до 500 тыс. рублей.

Зампред напомнила, что начинающие предприниматели и самозанятые могут стать участниками программы наставничества, организованной центром «Мой бизнес» Московской области. Каждый участник проекта получит наставника, который будет сопровождать его на протяжении всего обучения. Победители программы будут определены в результате финальной защиты проекта. Зарегистрироваться на участие в программе можно на сайте.

Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.