В Подмосковье назвали лидеров производственного роста в начале 2024 г

Сразу четыре производственных сектора в Подмосковье показали рост в 50% и более по итогам первых двух месяцев 2024 года. Общий рост промпроизводства в регионе за отчетный период составил 17,9%, а обрабатывающий сектор промпроизводства вырос на 20,4%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Мы продолжаем фиксировать активное развитие высокотехнологичного производства в регионе — в январе–феврале 2024 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером в отчетном периоде стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил 87,7%. Также на 51,9% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. Ровно на 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Еще три сектора подмосковного производства в начале года показали рост свыше 30%. Среди них: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — рост на 38,9%, производство электрического оборудования — 35,9%, а также металлургическое производство, которое выросло на 33,6%.

Екатерина Зиновьева отметила, что в регионе активно развивается импортозамещающая промышленность, обеспечивая активный рост именно обрабатывающего сектора промпроизводства. Зампред также подчеркнула, что работа инвестблока регионального правительства по привлечению новых импортозамещающих проектов в Подмосковье обеспечивает основу для дальнейшего роста промышленного производства в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.