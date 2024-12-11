В Подмосковье на обновление соцучреждений выделят 142 млрд рублей в 2025 году

На обновление образовательных, медицинских и других социальных учреждений в бюджете Московской области на 2025 год заложено более 142 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В числе основных задач государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» — повышение уровня обеспеченности населения региона объектами социнфраструктуры, модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения и образования, культуры, физической культуры и спорта.

Основные статьи расходов по программе направлены на строительство, ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения позволит ввести в эксплуатацию в 2025 году 6 поликлиник в муниципальных образованиях Пушкинский, Чехов, Котельники, Ленинский, Богородский и Люберцы. Предусмотрены расходы и на строительство двух новых медицинских учреждений в Мытищах и Ленинском. Кроме того, будут введены в эксплуатацию 4 поликлиники, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и кабинет врача общей практики, 2 больницы, 3 станции скорой помощи.

Как и ранее, значительные средства предусмотрены на строительство и модернизацию образовательных учреждений. В 2025 году в рамках госпрограммы планируется ввести в эксплуатацию 17 школ и 11 детских садов. Завершится капитальный ремонт 43 детских садов и 74 школ, 8 объектов дополнительного и 12 объектов профессионального образования.

В следующем году реконструируют и построят спортивные объекты и другие социальные сооружения. В том числе, Клинскую спортивную школу олимпийского резерва имени М. В. Трефилова, физкультурно — оздоровительный комплекс в Лобне, стадион «Спартак» в Луховицах, стадион спорткомплекса «Старт» в Реутове и мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ». Также планируется завершить капитальный ремонт 10 объектов физической культуры и спорта и 24 объектов культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.