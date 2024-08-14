В Подмосковье компания разработала источник питания для биодинамического освещения

Компания «Трион» — производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения, созданных с использованием отечественных цифровых и аналоговых микросхем. Компания разработала новый драйвер для биодинамического освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Потенциальными потребителями биодинамического освещения являются медицинские и образовательные учреждения, производственные предприятия, офисные центры, вахтовые городки. Все те помещения, где человек проводит много времени.

На предприятии разработали первый российский двухканальный источник питания по протоколу DALI (открытый цифровой протокол, предназначенный для управления системой освещения). Драйвер обеспечивает комфортное освещение на основе регулируемого белого света за счет изменения уровня яркости и цветовой температуры в ручном, автоматическом или сценарном режиме.

«В последние годы биодинамическое освещение активно развивается и получает все большее распространение. По прогнозам, рынок изделий и систем HCL в 2024 году достигнет почти 4 млрд долларов, тогда как еще пять лет назад его оценивали в 849 млн. Согласно последним исследованиям, в современном мире здоровье и благополучие людей становятся приоритетными драйверами при проектировании и оборудовании коммерческих и жилых зданий и помещений», — отметила управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.

Созданный компанией источник питания для биодинамического освещения имеет два канала питания светодиодных модулей суммарной выходной мощностью 35 Вт. Один из каналов предназначен для теплого, второй — для холодного белого света. Каналы работают синхронно и при увеличении выходной мощности на одном из них, выходная мощность второго пропорционально снижается, сохраняя суммарную выходную мощность равной 35 Вт.

Российское производство «Трион» включает в себя полностью укомплектованные и оснащенные линии: участки монтажа, сборок, маркировки, заливки, контроля и упаковки. А также склады под комплектующие компоненты и готовую продукцию.

Ранее основное производство компании было расположено в Китае, два года назад инвестор решил локализовать производство в Сергиево-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.