В Подмосковье инвесторам передали 758 участков без торгов

В Московской области с 2015 года инвесторам предоставили 758 земельных участков по программе «272», предусматривающей упрощенную аренду земли для реализации проектов. Общий объем заявленных вложений превышает 462,8 млрд рублей, сообщила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«За время действия программы бизнесу передано 758 участков общей площадью более 29 тысяч га в 44 округах региона. На участках реализуется 197 инвестпроектов. Планируемый объем инвестиций превышает 462,8 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать порядка 23 тысяч рабочих мест», — отметила Екатерина Зиновьева.

С начала 2026 года заключено 11 соглашений о передаче 20 участков площадью 84 га. Объем инвестиций по ним оценивается в 13 млрд рублей, планируется создать более 400 рабочих мест.

В частности, «Ступинский гофрокомбинат» построит в Ступине производственно-складской комплекс по выпуску гофрированного картона. Проект стоимостью более 4 млрд рублей реализуют на участке площадью 23 га, полученном без торгов. Запуск производства намечен до 2029 года, будет создано 300 рабочих мест.

Программа позволяет инвесторам арендовать землю без торгов, а при выполнении обязательств — выкупать ее за 15% от кадастровой стоимости. Подобрать площадку можно на инвестиционной карте Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.