В Подмосковье инвестируют 35 млрд рублей в агропромышленный комплекс в 2026 году

Агропромышленный комплекс Подмосковья остается одним из ключевых секторов экономики региона. В 2026 году планируется запуск свыше 30 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 35 миллиардов рублей. Проекты охватят растениеводство, животноводство, переработку сельхозсырья и развитие экспортной инфраструктуры. Ожидается создание около 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Среди крупнейших проектов — строительство компанией ООО «Белянка» (ГК «Лето») комплекса по производству куриного яйца в Кашире мощностью 525 миллионов яиц в год. Инвестиции составят 6 миллиардов рублей, будет создано 300 рабочих мест. В Истре компания «Инфаприм» возводит завод по выпуску специализированных продуктов лечебного и энтерального питания, что увеличит производство энтерального питания в регионе на 3 миллиона литров в год при инвестициях 4,2 миллиарда рублей.

В агропарке кластерного типа «Сырная Долина» компания «Звезда Подмосковья» строит завод по производству 4,5 тысячи тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сухой сыворотки в год. Компания «Продмол» реализует проект по глубокой переработке молока с выпуском до 8 тысяч тонн сыра ежегодно.

В Наро-Фоминском округе расширяется агрохаб «Селятино». Объем контейнерного экспорта вырастет до 550 тысяч тонн, а общий грузооборот увеличится до 1,05 миллиона TEU в год. Продукция подмосковного АПК поставляется в Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Иран, Азербайджан и Монголию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.