В Подмосковье Егорьевск, Чехов и Орехово-Зуево лидируют по торгам недвижимостью

На минувшей неделе комитет по конкурентной политике Московской области разместил 103 объекта на земельно-имущественные торги. Наибольшее число лотов пришлось на Егорьевск, Чехов и Орехово-Зуевский округ.

В текущей заявочной кампании в Егорьевске представлено более 40 лотов, в Чехове — свыше 60, в Орехово-Зуевском округе — более 75. В частности, в деревне Асташково Орехово-Зуевского округа на торги выставлен земельный участок площадью почти 8 соток под индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена составляет 991 400 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали в Егорьевске 6 земельных участков в аренду и 5 — в собственность. В Чехове оформлено 6 участков в аренду и 17 — в собственность, в Орехово-Зуевском округе — по 6 в аренду и 16 в собственность. Ознакомиться с объектами и выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.