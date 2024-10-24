В Подмосковье достроили новый цех по переработке старых шин

На новой производственной площадке будет установлено технологическое оборудование по переработке отходов, которое позволит не только увеличить объем утилизированных шин и оргтехники, но и расширить номенклатуру готовой продукции. Ввод в эксплуатацию намечен на середину 2025 года.

«В рамках реализации масштабного проекта, инвестиции в который оцениваются в 500 млн рублей, компания уже завершила строительство первого цеха. В ближайшее время там начнутся работы по установке оборудования. Ввести цех в эксплуатацию инвестор планирует в III квартале 2025 года. Параллельно на предприятии приступили к строительству второго цеха. На текущий момент на предприятии работает более 200 сотрудников, расширение производства позволит увеличить штат еще на 50 человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Дмитровский завод РТИ с 2012 года утилизирует отходы шин, производит резиновую крошку и резиновый порошок, которые используются для строительства детских и спортивных площадок, а также в качестве модификатора для асфальтобетонных смесей, производства гидроизоляции и строительных материалов. Помимо производственного цеха, на территории комплекса инвестор планирует оборудовать дополнительный склад для хранения шин и готовой продукции. Завод в Дмитровском городском округе является крупнейшим предприятием по переработке шин в стране, поэтому старые автомобильные покрышки туда доставляют со всей России.

«На нашем заводе установлено оборудование, позволяющее перерабатывать шины любых размеров — от велосипедных до крупногабаритных, диаметр которых составляет 3,5 метра. Но, благодаря нашим программам по централизованному сбору шин от населения, которые активно работают на территории 15 субъектов России, основной объем — это шины от легкового и грузового транспорта. Бывшие в употреблении автомобильные шины и покрышки запрещено выбрасывать на мусорные площадки, в леса и овраги, в целях исключения попадания вредных веществ в почву и воздух. Технология переработки шин механическим путем является самой экологичной и безотходной», — пояснила заместитель генерального директора — начальник отдела утилизации «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.

Подмосковные автовладельцы могут бесплатно сдать старые шины в один из около 300 пунктов. Все контейнеры расположены вблизи автомастерских и сервисов по замене шин. Адреса пунктов приема старых шин для бесплатной утилизации можно найти на карте.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.