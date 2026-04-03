В Подмосковье бизнесу разъяснили правила уплаты экосбора

Семинар для предпринимателей по вопросам отчетности и уплаты экологического сбора прошел 3 апреля в очно-заочном формате с участием около 400 представителей бизнеса из 13 регионов. Организаторами выступили Росприроднадзор и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Представители Росприроднадзора разъяснили порядок исполнения обязанностей в рамках расширенной ответственности производителей. Участникам напомнили о сроках представления отчетности, правилах расчета и уплаты экологического сбора, а также о механизмах сверки, зачета и возврата переплаты. В системе РОП ключевыми участниками остаются производители, импортеры и утилизаторы, включенные в реестр. Экологический сбор является целевым платежом, его администрирование ведется на постоянной основе. В 2025 году в федеральный бюджет поступило 21,54 млрд рублей, было направлено 6 463 требования об устранении нарушений.

Большинство производителей и импортеров должны представить отчетность о массе товаров и упаковки за 2025 год до 15 апреля 2026 года в электронном виде с электронной подписью. При самостоятельной утилизации дополнительно подается отчет о ее выполнении и расчет суммы сбора. Особое внимание рекомендовано уделять корректному отражению массы ввезенных и произведенных товаров, доли вторичного сырья, экспортируемой продукции и товаров, передаваемых как сырье. Экспорт и использование продукции как сырья уменьшают сумму сбора, но требуют документального подтверждения.

Спикеры также разобрали типичные ошибки: расхождения с данными ФТС, неподтвержденный экспорт, отсутствие расчета, неверное оформление актов утилизации. На исправление отчетности отводится 10 рабочих дней, на уплату или доплату сбора — 30 календарных дней. За нарушения предусмотрена административная ответственность по статьям 8.5.1 и 8.41.1 КоАП РФ: для юридических лиц штраф составляет трехкратную сумму неуплаченного сбора, но не менее 500 тыс. рублей, для ИП — не менее 250 тыс. рублей. В отдельных случаях возможна замена штрафа предупреждением с учетом малозначительности и отсутствия ущерба.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.