В Подмосковье 3 апреля пройдет вебинар по экосбору для бизнеса

Онлайн-семинар об отчетности и уплате экологического сбора для импортеров и производителей пройдет 3 апреля 2026 года в 11:00 в пресс-центре дома правительства Московской области. Участники разберут порядок подачи отчетности, сроки и механизм уплаты экосбора, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Онлайн-семинар «Обязанность импортеров и производителей по подаче отчетности и уплате экологического сбора» организуют федеральная служба по надзору в сфере природопользования и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В программе — исполнение обязанности по уплате экологического сбора импортерами и производителями товаров и упаковки, а также выявление недобросовестных плательщиков. Отдельное внимание уделят представлению отчетности в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров.

Эксперты также разберут порядок и сроки уплаты экологического сбора, вопросы сверки расчетов, зачета и возврата переплаты. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69c51c251f1eb5b799597227. Ссылка для подключения поступит на указанную электронную почту. Если данные не придут, можно направить обращение по адресу ombudsmenmo@ya.ru. В ходе мероприятия участники смогут задать вопросы в письменном виде в чате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.