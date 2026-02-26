сегодня в 13:48

В Подмосковье 27 февраля проведут вебинар о законе о русском языке в рекламе

Вебинар для предпринимателей о требованиях к использованию иностранных слов в рекламе пройдет 27 февраля в Московской области в онлайн-формате. Участникам разъяснят изменения законодательства, вступающие в силу с 1 марта 2026 года, и способы избежать штрафов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Центр «Мой бизнес» Московской области приглашает предпринимателей на бесплатный вебинар «Иностранные слова: закон с 1 марта. Что проверить и как избежать штрафов?». Начало — в 12:00 27 февраля, мероприятие пройдет онлайн.

Спикером выступит основатель юридического агентства «ИШМЕЕВА И ПАРТНЕРЫ» Ольга Ишмеева. Она расскажет, какие требования по русификации начнут действовать с 1 марта 2026 года, какие слова признаются иностранными, в каких случаях допускается использование латиницы и какие шаги помогут снизить риски и избежать штрафных санкций.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 10:00 27 февраля по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/699ea0ac9029026c27203928. Ссылка для подключения придет на электронную почту, указанную при регистрации. Участие бесплатное.

Информация о действующих мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области https://invest.mosreg.ru/. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.