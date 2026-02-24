В Подмосковье 27 февраля пройдет эфир о покупке имущества

Прямой эфир «Как купить имущество в Подмосковье: продажа имущества» состоится 27 февраля 2026 года в 14:00 по московскому времени. Эксперт расскажет о порядке участия в торгах и ответит на вопросы жителей и предпринимателей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В ходе трансляции начальник отдела проведения земельно-имущественных торгов ГКУ «Региональный центр торгов» разъяснит, что такое продажа имущества посредством публичного предложения и по минимально допустимой цене. Также спикер расскажет, как найти интересующий объект и подать заявку на участие в торгах.

Отдельное внимание уделят порядку участия в процедуре и заключению договора по итогам торгов. Эфир будет полезен предпринимателям и жителям Подмосковья, которые планируют приобрести имущество через торги.

Вопросы к эфиру можно направить заранее через платформу обратной связи по ссылке. Ссылку на подключение разместят в канале МАХ комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.