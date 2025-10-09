сегодня в 11:25

В Петербурге размер прожиточного минимума могут увеличить до 20,5 тыс рублей

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность повышения прожиточного минимума до 20 644 рублей в 2026 году. Соответствующий документ был обнародован администрацией города, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В настоящее время предложенная мера подвергается антикоррупционной проверке. На текущий момент прожиточный минимум установлен на уровне 19 329 рублей.

Для трудоспособных граждан эта сумма составляет 21 069 рублей, для пенсионеров — 16 623 рубля, а для детей — 18 749 рублей.

Предполагается, что в 2026 году выплаты для трудоспособного населения возрастут до 22 502 рублей, для пенсионеров — до 17 754 рублей, а для детей — до 20 025 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы один раз. Произойдет это 1 января.

