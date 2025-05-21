В ОЭЗ «Технополис Москва» освоили реверсивный инжиниринг

Специалистам предприятиям удалось заменить зарубежную технологию, которая ранее использовалась в РФ.

«Флагманом столичной промышленности является ОЭЗ Москвы, где сосредоточено свыше 220 высокотехнологичных предприятий. Меры городской поддержки в виде налоговых льгот, предоставляемые резидентам, позволяют им не только выпускать востребованную инновационную продукцию, но и внедрять решения, направленные на снижение зависимости от импорта. Так, предприятие, которое специализируется на выпуске изделий для металлообработки, освоило процесс реверсивного инжиниринга. Компания успешно заменила зарубежную технологию, которая ранее использовалась одним из крупнейших предприятий автомобильной промышленности. Объем инвестиций в проект составил около 250 млн рублей», — уточнил Коваленко.

По словам гендиректора компании «Микробор» Михаила Дьякова, освоение реверс-инжиниринга позволяет лучше понять технологические решения иностранных предприятий, адаптировать их лучшие практики и создавать свои собственные технологии, направленные на замещение импортной продукции.

Производственные мощности предприятия «Микробор», являющегося резидентом ОЭЗ Москвы с 2019 года, расположены на площадке «Печатники». Современное оборудование для производства металлорежущего инструмента из твердого сплава и сверхтвердых материалов позволяет выпускать 220 тыс. единиц пластин ежемесячно. За все время деятельности в ОЭЗ Москвы компания произвела продукции на сумму свыше 770 млн рублей.

На данный момент изделия резидента используют более 600 отечественных промышленных компаний, поставки также осуществляются в Беларусь и Казахстан. В рамках программы проведения реверсивного инжиниринга специалисты предприятия «Микробор» повысили эффективность инструмента. Кроме того, компания на базе собственного научно-технического центра занимается разработкой НИОКР, новых технологий, которые уже применяются при производстве продукции. Изделия резидента включены в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ.