В ОЭЗ «Технополис Москва» готов второй корпус Инновационного центра электроники

На площадке «МИЭТ», которая располагается на территории ОЭЗ «Технополис Москва», окончено возведение второго корпуса Инновационного центра электроники. Объект получил заключение о соответствии. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инновационный центр электроники начали строить в феврале 2021 года с заложения фундамента первого из двух корпусов.

Как напомнил Анатолий Гарбузов, состоящий из пяти этажей первый корпус Инновационного центра площадью 5 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в марте прошлого года. Сейчас в нем уже работает производство печатных плат 6-го класса точности, которые являются ключевым элементом всех электроустройств. В месяц производят до 300 кв. м плат, а продукцию используют в основном отечественные производители радиоэлектронной аппаратуры.

«Планируется, что в новом 11-этажном корпусе площадью свыше 20 тыс. кв. м разместятся центр трансфера технологий, лаборатории фундаментальных исследований, инжиниринговые компании. Кроме этого, здесь будет открыт центр специализированной подготовки кадров, в котором ежегодно смогут проходить практику не менее 300 студентов НИУ МИЭТ — отраслевого вуза российской электронной промышленности», — сказал Гарбузов.

Проект принесет Москве новые рабочие места и производственную площадку для развития науки, а также трансфер в новые технологии.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, состоящий из 2-х корпусов суммарной площадью 25 тыс. кв. м Инновационный центр электроники обеспечит больше 1 тыс. новых рабочих мест

«Здесь разместятся опытное производство НИУ МИЭТ — опорного вуза ОЭЗ „Технополис Москва“, технологические участки компаний-резидентов: Зеленоградского инновационно-технологического центра, Зеленоградского нанотехнологического центра, завода „Протон“, а также другие предприятия и стартапы. Вновь создаваемая и реконструируемая производственная инфраструктура площадки „МИЭТ“ позволит не только начать выпуск высокотехнологичной импортозамещающей микроэлектронной продукции, но и в короткие сроки внедрять научные разработки в серийное производство», — сказал Дегтев.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков пояснил, что ведомством уделяется повышенное внимание к качеству работ на промышленных объектах Москвы. Второй корпус центра находился под надзором комитета на всех этапах работ.

«Всего наши инспекторы организовали около двух десятков выездных проверок. По результатам итоговой комплексной проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта утвержденному проекту, после чего застройщик приступит к подготовке пакета документов для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию», — пояснил Слободчиков.

Производителей инновационный центр привлекает тем, что располагается в преференциальной зоне столицы, содействует с лидирующими предприятиями электронной промышленности и с отраслевым вузом. Благодаря этому создаются прочные кооперационные связи между компаниями. Также к плюсам центра относятся его высокая транспортная доступность и современная инфраструктура.

Как сказал проректор по инновационному развитию МИЭТ Алексей Переверзев, благодаря сотрудничеству с особой экономической зоной «Технополис Москва» студенты могут проходить стажировку у лидеров рынка, а лучшие получают выгодные предложения о трудоустройстве еще во время обучения.

«Это в значительной степени решает кадровый вопрос в отрасли, испытывающей дефицит специалистов разных направлений. С 2021 года около 2 тыс. выпускников НИУ МИЭТ были трудоустроены на столичные предприятия», — сказал Переверзев.