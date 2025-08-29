В ОЭЗ «Дубна» запустят производство средств для остановки кровотечений

Компания «МЕГАТЕХ» получила все необходимые разрешения для запуска в эксплуатацию производственного цеха по выпуску медицинских изделий на площадке особой экономической зоны «Дубна». На предприятии резидент подмосковной ОЭЗ будет выпускать гемостатическое средства для остановки кровотечений при хирургических вмешательствах, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций в проект компании «МЕГАТЕХ» на территории ОЭЗ «Дубна» уже превысил 100 млн рублей. На построенном объекте инвестор в ближайшее время начнет организацию «чистых» помещении и оснащение предприятия. Запуск производства инновационной продукции — средств для остановки кровотечений, запланирован на середину 2026 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ОЭЗ «Дубна» компания «МЕГАТЕХ» планирует вести разработку и производство гемостатического средства на основе желатина для остановки кровотечения при оперативных хирургических вмешательствах. Продукт представляет собой губку, которая имеет высокую скорость абсорбции — она всасывает кровь объемом, в 50 раз превышающим собственный вес. Способность быстро останавливать кровотечения позволяет эффективно использовать инновационное средство в стационарах, военных госпиталях, в медицине чрезвычайных ситуаций и стоматологии.

Продукция «МЕГАТЕХ» предназначена для обеспечения современными медицинскими изделиями отечественных медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Также гемостатическое средство разработки специалистов компании-резидента будет более доступным по цене, чем имеющиеся импортные аналоги, что даст российским клиникам возможность более экономно расходовать средства.

«Компания „МЕГАТЕХ“ является одной из компаний медико-фармацевтического кластера, сформированного на территории нашей ОЭЗ. Сегодня это 45 предприятий, которые уже инвестировали в свои проекты свыше 32 млрд рублей», — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.