60% энергопотребления в новых регионах приходится на промышленность и население

Почти 60% энергопотребления в новых российских регионах, таких как Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, приходится на промышленные предприятия и население, сообщает RuNews24.ru .

С ростом потребления электроэнергии, которое с октября 2023 года достигло 15,4 млрд кВт/ч, наблюдается положительная динамика в экономике и энергетической системе этих регионов.

Эксперты «Энергосбыта» подчеркнули, что около 30% от общего потребления приходится на промышленность, которая является основным двигателем экономического роста. В частности, в ДНР и ЛНР промышленные предприятия занимают 31% и 39% соответственно от общего объема потребления. Население, превышающее 5 миллионов человек, потребляет 28% электроэнергии.

Для удобства граждан разработаны современные сервисы, включая флагманские центры обслуживания и цифровые приложения, которые упрощают доступ к услугам. Анализ показывает, что как промышленные, так и жилищно-коммунальные предприятия играют важную роль в энергетическом балансе и развитии экономики регионов.