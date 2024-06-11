В Новой Москве появится масштабный пищевой кластер

Новый отраслевой промышленный кластер, который объединит сразу несколько промышленных технопарков и предприятий, появится в поселении Щаповское вблизи деревни Троицкое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Там будут выпускать молочные, мясные, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия. В рамках проекта появится свыше 11,4 тыс. рабочих мест.

«Сегодня мы продолжаем развивать кластерный подход в работе промсектора столицы и формируем еще 3 кластера — квантовых технологий, строительный и пищевой. В частности, в рамках создания пищевого кластера город предоставит 95,9 га земли, на которых в рамках масштабных инвестпроектов инвесторы создадут современные предприятия по выпуску пищевой продукции», — отметил Овчинский.

С 2016 года предприниматели, которые возводят важные для Москвы объекты, могут получить земельные участки от города для их строительства без проведения торгов в рамках реализации масштабных инвестпроектов. С 2022 года столица предоставляет инвесторам землю для локализации производств по ставке 1 рубль в год.

«Для создания пищевого кластера город уже предоставил инвесторам 3 земельных участка площадью почти 63 га по льготной ставке. Договоры аренды заключены на 5 лет, в течение которых предприниматели должны построить производственные здания общей площадью свыше 400 тыс. кв. м», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, участок предоставлен компании «АДМ», которая возведет современный пищевой промышленный технопарк. Планируется, что здесь смогут разместиться производства мясной продукции, молочных, кондитерских изделий, а также готовых блюд для торговых сетей и ресторанов.

«Ядро вкуса» построит комплекс, где одновременно смогут работать производители молочных, кондитерских, хлебобулочных изделий, снэков, пищевых ингредиентов, мясных полуфабрикатов, плодовоовощных консервов, напитков и упаковочной тары.

Современный хлебозавод по выпуску хлеба, круассанов и слоек, в том числе длительного хранения, возведет «Гранд Девелопмент». В сутки здесь будет производиться до 200 тонн продукции.

Кроме того, город планирует предоставить земельные участки еще двум инвесторам. Комплекс по производству готовых блюд локализует компания «РБЕ». В нем займутся выпуском полуфабрикатов высокой степени готовности, питания для железнодорожного транспорта, а также готовых блюд для ресторанов, гостиниц и кейтеринга.

Один из ведущих мясоперерабатывающих заводов «ОМПК» возведет единый распределительный центр с цехом порционной нарезки. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию, помимо Москвы, порядка 70 регионам страны.