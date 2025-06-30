В Нижегородской области выросло число подростков-инвесторов

Исследование: Нижегородская область вошла в топ-5 по числу инвесторов до 18 лет

Сервис «СберИнвестиции» провел исследование, согласно которому на сегодня Нижегородская область находится на пятом месте по количеству инвесторов среди подростков до 18 лет. За второй квартал их количество выросло в 6 раз — с 3 до 18 тыс. человек, сообщает ИА «Время Н» .

Как уточнила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова, сейчас подростки не просто активно инвестируют, но и изучают курсы в приложении «СберИнвестиций».

На сегодня уже 400 юных инвесторов достигли своего совершеннолетия и продолжают активно торговать. Сейчас они могут инвестировать на сумму более 25 тыс. рублей.

В целом за второй квартал доля этих акций за вычетом продаж выросла с 64% до 70%, на втором месте по популярности — корпоративные облигации с фиксированным купоном в 13%. Еще 7% объема покупок — фонды денежного рынка, а 6% — ОФЗ.