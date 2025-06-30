В Нижегородской области выросло число подростков-инвесторов
Сервис «СберИнвестиции» провел исследование, согласно которому на сегодня Нижегородская область находится на пятом месте по количеству инвесторов среди подростков до 18 лет. За второй квартал их количество выросло в 6 раз — с 3 до 18 тыс. человек, сообщает ИА «Время Н».
Как уточнила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова, сейчас подростки не просто активно инвестируют, но и изучают курсы в приложении «СберИнвестиций».
На сегодня уже 400 юных инвесторов достигли своего совершеннолетия и продолжают активно торговать. Сейчас они могут инвестировать на сумму более 25 тыс. рублей.
В целом за второй квартал доля этих акций за вычетом продаж выросла с 64% до 70%, на втором месте по популярности — корпоративные облигации с фиксированным купоном в 13%. Еще 7% объема покупок — фонды денежного рынка, а 6% — ОФЗ.