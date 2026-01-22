сегодня в 16:25

В Наро-Фоминском округе открылась приемная для поддержки предпринимателей

В Наро-Фоминском округе начала работу общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. Новый центр возглавил Игорь Куимов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминском округе открыт новый канал связи для предпринимателей — общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. Первая рабочая встреча с исполняющей обязанности уполномоченного Натальей Чудаковой прошла продуктивно.

Первый заместитель главы округа Виталий Ширшов отметил, что администрация продолжает курс на открытый диалог с представителями бизнеса всех уровней. По его словам, создание условий для роста предприятий остается приоритетом.

Глава округа Роман Шамнэ подчеркнул, что руководителем приемной стал Игорь Куимов. Теперь предприниматели могут получать консультации и решать вопросы оперативно, без длительной переписки.

Обратиться в приемную можно по адресу: село Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1, кабинет 302, или по телефону: 8 (495) 602-02-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.