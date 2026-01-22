В Наро-Фоминском округе открылась приемная для поддержки предпринимателей
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
В Наро-Фоминском округе начала работу общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. Новый центр возглавил Игорь Куимов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Наро-Фоминском округе открыт новый канал связи для предпринимателей — общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. Первая рабочая встреча с исполняющей обязанности уполномоченного Натальей Чудаковой прошла продуктивно.
Первый заместитель главы округа Виталий Ширшов отметил, что администрация продолжает курс на открытый диалог с представителями бизнеса всех уровней. По его словам, создание условий для роста предприятий остается приоритетом.
Глава округа Роман Шамнэ подчеркнул, что руководителем приемной стал Игорь Куимов. Теперь предприниматели могут получать консультации и решать вопросы оперативно, без длительной переписки.
Обратиться в приемную можно по адресу: село Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1, кабинет 302, или по телефону: 8 (495) 602-02-22.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.
«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.