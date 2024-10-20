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В Москве работает около 320 предприятий пищевой промышленности

В Москве открыто около 320 предприятий пищевой промышленности. Среди них есть кондитерские, молочные, хлебобулочные и мясные производства, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Каждый день эти предприятия создают 39,7 тонн тортов и пирожных, 52 тонны сыров. Также изготавливаются 14,3 тыс. банок соков и 364 тонны вареной колбасы.

На этих производствах регулярно увеличивается количество выпускаемых товаров. Для этого регулярно обновляют устройства для производства. Создаются новые конвейерные линии. Проводится цифровизация производства. Внедряется искусственный интеллект.

Предприятиям пищевой промышленности в Москве предоставляют около 20 мер городской поддержки.

На заводах в столице работают 750 тыс. человек. Около 65 тыс. из них изготавливают продукты питания.