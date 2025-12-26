В Москве прошло награждение почетных экономистов столицы

В столице представителям руководства и сотрудникам экономических факультетов и кафедр вузов Москвы, научных и банковских учреждений были присвоены звания «Почетный экономист города Москвы» и «За безупречную службу городу Москве». Эти награды от имени Правительства Москвы вручила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что сфере экономики и финансов заняты 725 тысяч москвичей — это почти девять процентов от общего числа работающих. Специалисты-экономисты трудятся в разнообразных отраслях: от финансовой до промышленной.

«Многие годы эта специальность является одним из самых популярных направлений высшего образования: ее осваивает каждый четвертый студент московского вуза. На столицу приходится около трети всех российских студентов-экономистов, а более 40% студентов, поступивших в прошлом году на это направление в столичные вузы, приехали из других регионов. Сегодня мы вручаем награды ведущим преподавателям, ученым, экономистам, финансистам. За каждым из них — годы исследований, терабайты проанализированных данных, сотни подготовленных специалистов и реальный вклад в экономическую устойчивость и развитие столицы», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что их ежедневная профессиональная работа создает интеллектуальный экономический каркас города, а также поблагодарила их за этот капитал и экспертизу.

Право на присвоение почетных званий предоставил подписанный Мэром Москвы Сергеем Собяниным указ. Награды получили представители РЭУ имени Г. В. Плеханова, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Главного управления Банка России по ЦФО и Альфа-Банка.

Ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Васильевич Лобанов был удостоен знака отличия «За безупречную службу городу Москве». Эту награду вручают за вклад в развитие столицы, многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на процветание города и улучшение благосостояния его жителей.

Звание «Почетный экономист города Москвы» присваивается специалистам, которые проработали в Москве по профилю не менее 15 лет, за достижения в сфере экономики и финансов, развитие экономической науки и подготовку кадров. Этой почести удостоились 23 человека:

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН: директор Александр Александрович Широв, заместители директора Игорь Эдуардович Фролов и Дмитрий Борисович Кувалин, заместитель директора по научной работе Ольга Владимировна Кузнецова, заведующие лабораториями Михаил Юрьевич Ксенофонтов, Михаил Сегеевич Гусев и Андрей Юрьевич Колпаков;

РЭУ им. Г. В. Плеханова: директор центра статистики и науки о данных Никита Дмитриевич Эпштейн, доценты кафедр Елена Борисовна Казаринова (экономической теории), Наталья Владимировна Булей (государственного и муниципального управления), Дмитрий Юрьевич Бусалов (теории менеджмента и бизнес-технологий), профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна Светлана Викторовна Панасенко, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Алла Юрьевна Чалова;

НИУ ВШЭ: профессор департамента прикладной экономики Светлана Борисовна Авдашева и директор института «Центр развития» Наталья Васильевна Акиндинова;

ГУ Банка России по ЦФО: начальник экономического управления Елена Анатольевна Буздалина, заместители начальника отдела Светлана Васильевна Дианова (контроля достоверности взаимодействия с правоохранительными органами) и Ирина Вячеславовна Соловьева (регионального анализа и обработки данных экономического управления), заместитель начальника экономического управления Татьяна Михайловна Иголкина, советник экономического управления Анна Александровна Ильина, заведующая кладовой отдела кассовых операций № 2 кассового центра Елена Анатольевна Крупица, заместитель начальника управления безопасности Анна Ивановна Масленикова;

Альфа-Банк: главный экономист Банка — руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Владимировна Орлова.

