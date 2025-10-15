В Москве поддержат инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции

Столица будет компенсировать частным инвесторам до 50% затрат на на технологическое присоединение Электрозарядных станций (ЭЗС) к городским сетям. Об этом сообщим мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На данный момент в городе более 7 тыс. действующих ЭЗС. В ближайшие годы планируется значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию.

При компенсации 50% затрат инвесторов на теприсоединение ЭЗС к городским сетям возвращаться будет не больше 2 млн рублей за одну станцию.

«Также владельцы ЭЗС будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение: АИС „Единое парковочное пространство“ и „Энергия Москвы“, мобильное приложение „Метро Москвы“», — уточнил Сергей Собянин.

Подать заявку на получение компенсации можно в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«Столичная компания РЕВАТТ была основана в 2016 году командой профессиональных инженеров и ИТ-специалистов, предлагает разработку, производство и эксплуатацию комплексных решения для зарядной инфраструктуры и электротранспорта. РЕВАТТ сегодня — это новейшая в России производственная площадка, а также ведущий научно-исследовательский центр в области электромобильности, что по праву позволяет считать РЕВАТТ технологическим лидером. Сегодня РЕВАТТ не смотря на все вызовы времени не стоит на месте и активно развивается при поддержке Правительства Москвы. Одним из ключевых совместных проектов является городская сеть зарядных станций „Энергия Москвы“. Москва одна из немногих городов в мире, кто поддерживает всевозможными мерами не только свою промышленность, но и бизнесы в целом. Так, недавно была утверждена программа субсидирования для инвесторов развивающих городскую сеть зарядных станций „Энергия Москвы“, что позволит городу ускорить темп установки зарядных станций, а инвесторам компенсировать часть расходов, получая при этом новый источник пассивного дохода. Таким образом, столица развивает не только разработку и производство инновационной импортонезависимой продукции, но и ее сбыт, применение для развития городской инфраструктуры и повышения уровня качества жизни, решая значимые социальные задачи. Подобный подход делает Москву по-праву ведущей городской экосистемой в мире», — отметил заместитель генерального директора РЕВАТТ Александр Клоков.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что развитие высоких технологий — одно из ключевых направлений стратегии города до 2030 года. Благодаря мерам поддержки предприятия регулярно выпускают конкурентоспособные и инновационные решения, которые помогают развитию технологического суверенитета страны.