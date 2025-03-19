Заявки на третий поток курса «Путь к IPO» в Москве принимаются до 10 апреля

В Москве начинается третий поток курса «Путь к IPO» для предпринимателей. Прием заявок от желающих продлится до 10 апреля, сообщает «Царьград» .

Программа обучения рассчитана на месяц и будет доступна в двух форматах: очном и онлайн.

На начальном этапе количество слушателей не ограничено. Участникам расскажут об этапах, требованиях и правилах размещения ценных бумаг на бирже.

Во втором этапе, который будет посвящен практическим занятиям, смогут участвовать до 40 компаний. Они должны входить в состав Московского инновационного кластера и соответствовать ряду критериев.

Также запланированы выступления специалистов из компаний, которые торгуют акциями как на бирже, так и на внебиржевом рынке.