В Минпромторге РФ заявили о появившихся признаках «охлаждения» экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рост экономики России перестал быть фронтальным, а его темпы замедлились в некоторых сферах, сообщает ТАСС .

«Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным», — отметил министр во время коллегии ведомства.

Появились первые признаки того, что происходит «охлаждение» экономики. Медленнее растут пищевая, химическая промышленность, а также сферы обработки дерева и машиностроения, сказал Решетников.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ замедляется из-за сокращения запаса свободных ресурсов. Высокая ключевая ставка, по ее словам, в этой ситуации ни при чем.