В Минэкономики оценили эффективность особых экономических зон России

Министерство экономики России предоставило правительству отчет об эффективности особых экономических зон (ОЭЗ) страны, ведомство оценило их довольно высоко — на 92%, пишет «Коммерсант» .

Заместитель главы Минэкономики Дмитрий Вахруков отметил, что на эффективность особых экономических зон влияет и тот факт, что их становится больше. Несмотря на то, что по итогу 2023 года оценка ОЭЗ высокая, в 2022 году она составляла 92%, а еще годом ранее — 96,5%.

Ведомство рассматривало эффективность только тех ОЭЗ, которые попали в соответствующий перечень до 1 июля 2022 года. Оценку прошли 44 особые зоны, 14 из них признаны достаточно эффективными, а остальные — эффективными.

Одним из главных результатов ОЭЗ стал вклад в ВВП России на сумму порядка 1,2 трлн рублей.

В сравнении с данными 2022 года, инвестиции этих регионов также возросли.