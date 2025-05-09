В МИД РФ не подтвердили обсуждение с США возобновления поставок газа в ЕС

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал информацию западных СМИ о переговорах Москвы и Вашингтона о возобновлении поставок российского газа в Евросоюз, сообщает «Интерфакс» .

«Нет. Не могу подтвердить. Тематика экономического характера, она в наших контактах фигурирует, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие», — ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.

Дипломат добавил, что не исключает обсуждение любых экономических тем с западными странами, однако на сегодняшний день лишь на уровне зондажа.

Ранее стало известно, что акции «Газпрома» на Мосбирже увеличились в цене после того, как агентство Reuters написало о том, что Москва и Вашингтон обсуждают вероятное возобновление поставок газа из РФ в ЕС.