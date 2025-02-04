В машиностроительный завод Подмосковья инвестируют до 750 млн рублей

Производитель полуприцепов-рефрижераторов, новосибирская компания «СибЕвроВэн», приняла решение увеличить объем инвестиций в строительство второй очереди завода в Подмосковье. Проект будет реализован в городском округе Щелково в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В прошлом году компания «СибЕвроВэн» вывела первую очередь предприятия на плановую мощность, увеличив объем выпускаемой продукции в два раза — теперь на предприятии выпускают 200 единиц техники в месяц. Компания рассчитывает приступить к строительству второй очереди завода уже во II квартале 2025 года, который также будет расположен на территории г. о. Щелково. Общий объем инвестиций в строительство второй очереди, площадью 10 тыс. кв. метров, был увеличен инвестором с 500 до 750 млн руб. Для жителей Щелково и ближайших муниципалитетов на предприятии создадут около 200 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день основной объем продукции компании «СибЕвроВэн» производится на предприятии компании в Новосибирске. Новый цех в Подмосковье позволит не только значительно расширить производственные мощности «СибЕвроВэн», но и сократить логистические цепочки с партнерами, расположенными в западной части России. Полуприцепы «СибЕвроВэн» поставляются по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию. После запуска второго цеха на территории Подмосковья, компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции не менее чем в два раза.

«В 2024 году наша компания всего выпустила 3 500 транспортных средств. Из них 600 единиц техники — это полуприцепы-рефрижераторы. Рост к 2023 году составил 100%. Годовой оборот нашей компании составляет 3 млрд рублей. Полуприцепы «СибЕвроВэн» поставляются по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию. Однако в первую очередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке, ориентируясь на удовлетворение спроса среди наших российских клиентов», — отметил генеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.

«СибЕвроВэн» входит в тройку ведущих производителей полуприцепов и около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств, также несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов. Сейчас предприятие производит фургоны для перевозки мороженого и продуктов глубокой заморозки, бортовые платформы, рефрижераторы, манипуляторы и т. д.

«Компания «СибЕвроВэн» сотрудничает практически со всеми производителями отечественного автопрома, в том числе с калининградской компанией «Грюнвальд» и китайской компанией «Хуацзин», которые также строят заводы в Подмосковье. Таким образом, расширение производственных мощностей на территории Московской области позволит компании не только упростить и сократить логистические маршруты, но и значительно снизить финансовые издержки», — прокомментировал и. о. генерального директора корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.