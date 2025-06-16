В мае 2025 года российские банки выдали всего 1 млн кредитных карт

Российский рынок кредитных карт демонстрирует резкое сокращение объемов выдачи. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае 2025 года банки оформили россиянам лишь 1 миллион кредитных карт — на 60% меньше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» .

Общий объем одобренных лимитов сократился вдвое, составив 128 миллиардов рублей, при этом средний кредитный лимит не превышает 127 тысяч рублей. Эта негативная динамика наблюдается с начала года — за пять месяцев 2025 года количество выданных кредитных карт сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной причиной спада стало ужесточение регулирования со стороны Центробанка. С 2024 года кредитные организации обязаны формировать резервы даже под неиспользуемые лимиты по картам, что существенно увеличило нагрузку на их капитал.

Как пояснил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин, если раньше резервирование касалось только новых займов, то теперь банки вынуждены резервировать средства и по неактивным кредитным лимитам. Дополнительным фактором стало введение ЦБ ограничений на выдачу кредитов заемщикам, чья долговая нагрузка превышает 50% дохода. В условиях высокой ключевой ставки (сниженной до 20%) это привело к массовым отказам в выдаче карт.

Ситуацию усугубляет изменение поведения заемщиков. По данным ОКБ, лишь 550 тысяч клиентов возобновили использование кредиток после перерыва — вдвое меньше ожидаемого показателя.

Аналитики прогнозируют возможное восстановление сегмента по мере снижения ключевой ставки — рост на 7% к концу 2025 года. Однако в текущих условиях банки предпочитают консервативную политику, уделяя особое внимание качеству кредитного портфеля на фоне двукратного роста просрочек.