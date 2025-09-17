В Лосино-Петровском открылся склад для хранения готовой продукции «Сибирской коллекции»

Именно под таким брендом уже более 15 лет выпускают продукцию на предприятии ООО «Щелковский МПК», расположенном в Лосино-Петровском округе. Компания поставляет в федеральные торговые сети по всей стране пельмени, вареники, наггетсы, блины, пиццу, котлеты и многое другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все ее производственные мощности размещены в пгт. Свердловский в зданиях бывшей Тонкосуконной фабрики им. Свердлова. Только представьте себе: в среднем за месяц предприятие производит около 3 000 тонн продукции. А пельмени, сырники и наггетсы «Сибирской коллекции» входят в школьное меню Московской области.

За минувшие годы здесь значительно нарастили темпы производства и расширили ассортимент. Сегодняшнее событие — тому подтверждение. Новый склад является первым в истории компании объектом, построенным с нуля. Его открытие — знаковое событие для экономики муниципалитета. Масштабы объекта впечатляют:

площадь — более 1 000 квадратных метров;

вместимость — 1 770 паллет мест продукции с режимом хранения -20 градусов;

современное оснащение: 4 отгрузочных окна, стеллажные системы в 6 уровней, новые электротележки и ричтраки;

самое главное — создано 41 рабочее место для наших жителей.

«Поздравляю коллектив «Сибирской коллекции» с запуском склада! Уверен, что это далеко не последнее новое здание компании. Со своей стороны окажем все необходимые меры поддержки для дальнейшего развития», — поздравил глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.