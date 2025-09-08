В Лобне запустят новое производство кондитерских изделий

Компания «Столичные поставки» из городского округа Лобня завершила реконструкцию объекта, где готовит к запуску производство шоколада и продуктов с его содержанием. Проект получил поддержку фонда развития промышленности Московской области, который предоставил инвестору льготный заем, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в проект шоколадного производства компании «Столичные поставки» составил около 240 млн рублей. Более 60% этой суммы — или 150 млн рублей, компания получила в рамках льготного займа регионального ФРП. Всего на новом производстве будет создано более 20 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также сообщила, что первая продукция будет выпущена уже до конца сентября. Общая производственная мощность нового предприятия составит 1000 тонн шоколадных изделий в год.

Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Московской области по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Подробнее ознакомиться с программами фонда можно на сайте организации: https://frpmo.ru/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.