В Кузбассе заявили, что укрепление рубля негативно влияет на угольную отрасль

В Кузбассе может наступить кризис угольной отрасли из-за курса менее 80 рублей за доллар и дальнейшего укрепления российской валюты, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Кемеровской области Андрея Панова.

22 мая курс доллара опустился ниже 80 рублей. ЦБ установил его на уровне 79,75 рубля. Такой курс наблюдался в последний раз в мае 2023 года.

По словам Панова, укрепление рубля стало ударом по угольной отрасли, которая «и так находится в тяжелейшем состоянии». Он заявил, что угледобывающие предприятия и угольные регионы давно исчерпали свои резервы, из-за чего некоторые заводы уже прекратили работу.

Из-за этого сотрудников либо переводят на смежные производства, либо отправляют в простой, а некоторых и вовсе увольняют.

«На лицо — прогрессирующий кризис», — сказал Панов.

Он отметил, что исправить ситуацию можно было бы с помощью кредитов, но из-за высоких процентов компании не хотят их брать. Панов добавил, что без федеральной поддержки могут начаться массовые банкротства.

Он заявил, что спасти угольную отрасль может разработанная Минэнерго РФ программа поддержки, которую одобрил президент РФ Владимир Путин. Так, были предложены железнодорожные субсидии и налоговые отсрочки для шахтеров.

Итоговую версию проекта направят на рассмотрение комиссии по экономическим вопросам правительства РФ.