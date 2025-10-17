В Красноармейске на производстве группы компаний «Пластик Он Лайн» прошла экскурсия

Очередная экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм» прошла на производстве группы компаний «Пластик Он Лайн» в Красноармейске. Участие приняли члены Ассоциации ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества Пушкинского, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе экскурсии гости узнали о создании предприятия, технологиях производства, познакомились с производственными процессами и обсудили перспективы дальнейшего развития компании.

ГК «Пластик Он Лайн» занимается производством сухих душей и другой гигиенической продукции, предназначенной для использования военными в полевых условиях. Кроме того, компания производит пластиковую продукцию для дома, а также бытовую химию и косметические средства под торговыми марками FlexFresh и EcoCaps. На предприятии уже работают ветераны СВО.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Проект Подмосковья включает в себя экскурсии-знакомства на производствах из разных сфер, обучающие программы и практику с целью дальнейшего трудоустройства в компании. Экскурсионной программой предусмотрено погружение в историю предприятия, встреча с руководством, ознакомление с процессом производства, профессиями и корпоративной культурой, консультации по вопросам трудоустройства и программам обучения.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.