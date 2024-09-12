В Коломне предприятие «Пенополимер» получило субсидию на модернизацию оборудования

Коломенское научно-производственное предприятие «Пенополимер» получило региональную субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства, выделенные в рамках поддержки, будут направлены на модернизацию и лизинг оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Пенополимер» занимается нанесением пенополимерминеральной (ППМ) изоляции на трубы для систем теплоснабжения. Оборудование предприятия позволяет изготавливать более 500 километров труб и более 20 000 штук фасонных изделий в год.

Примечательно, что продукция завода является полностью отечественной разработкой. Трубы в ППМ-изоляции значительно превосходят импортные аналоги по целому ряду эксплуатационных характеристик. Продукцию НПП «Пенополимер» используют коммунальные компании от Сахалина до Калининграда, в том числе — «Теплосеть Санкт-Петербурга», «Газпром Теплоэнерго», «Крымгазстрой», «Сахалинская Коммунальная Компания» и другие.

Предприятие является участником президентского проекта «Производительность труда» и получателем поддержки по региональной программе «Предпринимательство Подмосковья».

«Мы оказываем содействие развитию и модернизации значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии. Нам помогает Президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национальных проектов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.