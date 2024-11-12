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В Клину завершился прием заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса

Завершился прием заявок на муниципальный конкурс по предоставлению субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса в городском округе Клин. В 2024 году на конкурс подано 12 заявок от предприятий, заинтересованных в модернизации производств и развитии социально ориентированного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для отбора участников были проведены выездные обследования предприятий-соискателей. На поддержку выбранных предприятий будет выделено более 5 млн рублей из муниципального бюджета.

Средства помогут бизнесу в обновлении оборудования, расширении производственных мощностей и реализации социальных инициатив.

Для сравнения, в 2023 году на конкурс было подано 14 заявок, из которых финансовую помощь получили 9 предприятий.

Программа субсидирования направлена на стимулирование развития бизнеса и повышение его конкурентоспособности в регионе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.