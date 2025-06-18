В Китае высоко оценили финансовую устойчивость России

РФ получила от китайского агентства рейтинг A-i. Он означает, что у России широкие возможности в плане выплаты долгов и низкий риск дефолта. Также оценка заявляет, что РФ не зависит от неблагоприятных факторов.

В мае страна уже получала рейтинг от другого китайского агентства — China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Тогда оно присвоило России BBB+g. Это означает, что КНР признала устойчивость российского финансового рынка.

Эти рейтинги относятся к среднему инвестиционному классу. Они стали позитивным сигналом, в том числе для китайских инвесторов.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил, что рейтинги означают высокую способность РФ без проблем выплачивать свои долги, несмотря на внешнеэкономические вызовы.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал смягчение денежно-кредитной политики Банка России. По его словам, ЦБ может снизить ключевую ставку до 17-18% к концу 2025 года.