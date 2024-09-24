В кабмине озвучили прогнозы по росту доходов и расходов федерального бюджета

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Премьер-министр Мишустин: доходы бюджета России в 2025 году вырастут на 12%

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в следующем году доходы федерального бюджета вырастут на 12%, до 40,296 трлн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

«На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 трлн 296 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году», — сказал Мишустин.

Российский премьер-министр подчеркнул, что доля ненефтегазовых поступлений в федеральный бюджет в следующем году вырастет до 73%.

Мишустин добавил, что при этом федеральные расходы возрастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей. В 2025 году дефицит планируется на уровне 0,5% ВВП.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников представил основные параметры прогноза социально-экономического развития на следующие 3 года. Так, рост ВВП России с 2024 по 2027 годы составит 13%.