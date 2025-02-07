В ИНП РАН заявили, что РФ будет опираться на новые точки экономического роста

Стратегия пространственного развития России до 2030 года планирует опираться на точки экономического роста, с помощью которых взаимодействующие с ними города выйдут на новый уровень, сообщила замдиректора института народнохозяйственного прогнозирования РАН по научной работе, профессор Ольга Кузнецова.

«Это подразумевалось и в прежней, и в нынешней стратегии развития. Дело в том, как эту задачу предполагалось решать. Акцент в предыдущей стратегии развития делался на перспективные центры экономического роста. Ими выступали крупнейшие городские агломерации, минерально-сырьевые центры», — сказала Кузнецова во время пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки.

По ее словам, как показали практика и зарубежный опыт, такая стратегия не может существовать долго. Сейчас ставится задача расширить географию экономического роста и делать ставку не только на крупнейшие агломерации, но и на точки экономического роста.

Она уточнила, что это порядка 200 населенных пунктов. В новой стратегии предполагается, что эти точки роста станут экономическими локомотивами, а другие регионы, взаимодействующие с ними, будут подтягиваться до их уровня.

8 февраля отмечается День российской науки. Дата связана с 8 февраля 1724 года. Именно тогда указом правительствующего сената по распоряжению Петра I была основана академия наук. Россия стала первой страной, где разработали учение о биосфере, открыли периодическую систему химических элементов, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, совершен первый полет человека в космос и многое другое.