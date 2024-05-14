В I квартале 2024 года в Москве выдали 8,5 тыс семейных ипотек

За I квартал текущего года в столице по программе «Семейная ипотека» было выдано 8,5 тыс. кредитов на сумму 76,5 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Семейная ипотека пользуется популярностью у москвичей. В первом квартале этого года в столице выдано почти на 30 процентов больше таких кредитов, чем за тот же период прошлого года, а их объем вырос на 32%», — подчеркнула Багреева.

Заместитель мэра добавила, что столица стала лидером среди регионов по данной программе. На Москву по итогам I квартала 2024 года пришлось 12% от выданных в стране займов и пятая часть от их объема.

Семейная ипотека является единственной льготной программой, по которой можно рефинансировать уже существующую ипотеку. В период с января по март текущего года заемщики рефинансировали около 3% выданных займов или 225 кредитов общей суммой 1,3 млрд рублей.

«Льготные программы содействуют активному развитию ипотечного рынка столицы. В первом квартале 2024 года три программы — льготная ипотека с господдержкой, семейная и ИТ-ипотека — составили около 78% от выданных в Москве ипотечных займов. Это более чем на 10 процентных пунктов выше, чем год назад», — отметила Багреева.

Заммэра уточнила, что в общем объеме льготных кредитов на семейную ипотеку приходится 57%.

Программа «Семейная ипотека» доступна родителям одного ребенка, который родился после 1 января 2018 года, и семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, независимо от даты их рождения.

Программу завершат 1 июля 2024 года. В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 года. Соответствующее поручение опубликовали в конце марта на официальном портале Кремля.